Kremlinul a anuntat, vineri, ca va creste livrarile de gaze catre Europa daca o turbina pentru gazoductul Nord Stream 1, deservita in prezent in Canada, va fi returnata, relateaza Reuters. Guvernele Ucrainei, Canadei și Germaniei sunt prinse intr-o disputa privind turbina, o componenta-cheie pentru gazoductul Nord Stream 1, despre care rușii spun ca este necesara […]