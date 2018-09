Rusia 'ucide si va ucide teroristi' fie la Idlib, ultimul bastion al insurgentilor asupra caruia planeaza spectrul unei ofensive a regimului, fie oriunde in alta parte in Siria, a declarat joi purtatoarea de cuvant a diplomatiei ruse Maria Zaharova, citata de AFP. 'Am ucis, ucidem si vom ucide teroristi (...). Si nu conteaza daca ei se afla la Alep, Idlib sau oriunde in alta parte in Siria', a afirmat Zaharova, citata de agentiile de presa ruse. 'E vorba de securitatea noastra', a adaugat ea. Patru avioane ale armatei ruse au bombardat marti tinte ale gruparii Hayat Tahrir…