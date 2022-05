Stiri pe aceeasi tema

- Rusia nu va folosi arme nucleare in Ucraina, a declarat vineri purtatorul de cuvant al ministerului rus de Externe, Alexei Zaițev, informeaza Reuters . Zaițev a precizat ca folosirea de catre Rusia a armelor nucleare nu se aplica in cazul așa-numitei „operațiuni militare speciale” din Ucraina – termenul…

- O uzina militara ce produce vehicule blindate a fost vizata sambata dimineata de un bombardament al fortelor ruse in suburbiile capitalei Ucrainei, Kiev, a constatat un corespondent al agentiei France Presse. Un mare numar de militari si politisti erau prezenti la locul atacului, impiedicand accesul…

- Negociatorul din partea Moscovei, Vladimir Medinski, a declarat ca Rusia și Ucraina sunt „la jumatatea drumului” catre un acord in ceea ce privește demilitarizarea Ucrainei, potrivit BBC. Oficialul rus spune ca opiniile celor doua parți sunt pe aceeași lungime de unda in ce privește neutralitatea Ucrainei…

- A treia runda de negocieri ruso-ucrainene desfasurate dupa ce Rusia a lansat cu 12 zile in urma o invazie asupra Ucrainei s-a incheiat luni seara cu mici progrese privind logistica si evacuarea civililor, fara a se reusi obtinerea unor intelegeri mai largi, potrivit unui negociator ucrainean, transmite…

- Atletul ucrainean Bohdan Bondarenko, fost campion mondial la saritura in inaltime, susține ca a fost socat sa afle ca multi sportivi din Rusia și Belarus nu știu ca are loc un razboi in Ucraina, totul din cauza cenzurii, relateaza Reuters.

- Rusia va considera orice accesare ilegala a satelitilor sai drept o justificare pentru razboi, a anuntat miercuri directorul Agentiei spatiale ruse (Roskosmos), Dmitri Rogozin, potrivit Reuters. Rogozin a dezmintit informatiile aparute in media potrivit carora centrele de control al satelitilor din…

- Rusia este interesata sa ajunga la un acord care sa fie in interesul ambelor parti la negocierile cu Ucraina, a declarat luni negociatorul rus Vladimir Medinski, in timp ce oficiali se pregatesc sa se intalneasca la frontiera ucraineano-belarusa, transmite Reuters, informeaza Agerpres. Fii…

- Rusia a desfasurat avioane de lupta MiG-31K cu rachete hipersonice Kinjal, precum si bombardiere strategice cu raza lunga de actiune Tupolev Tu-22M la baza sa aeriana Hmeimim din Siria, pentru exercitii navale, informeaza Reuters, preluand o stire transmisa marti de agentia Interfax, care citeaza…