- Turcia și-a dublat importurile de petrol din Rusia in acest an, arata datele Refinitiv Eikon publicate luni, in contextul in care cele doua țari se pregatesc pentru o cooperare mai ampla in domeniul economic și in special in domeniul comerțului de energie, relateaza Reuters.

- Preluarea de catre Rusia a unei turbine considerate esentiala pentru functionarea gazoductului Nord Stream 1, ce alimenteaza Europa cu gaze rusesti, este „imposibila” din cauza sanctiunilor impuse Moscovei, susține compania rusa Gazprom.

- Presedintele rus Vladimir Putin a pledat miercuri pentru o intarire a legaturilor intre statele BRICS (Brazilia, Rusia, India, China, Africa de Sud), ca urmare a sanctiunilor occidentale fara precedent care lovesc economia tarii sale, impuse dupa invazia in Ucraina.

- „Cea mai ieftina mașina noua” - acesta este sloganul cu care sunt prezentate noile mașini Lada produse in Rusia. Adevarul este insa ca, fara acces la tehnologie moderna din cauza sacțiunilor occidentale, rușii sunt forțați sa produca autoturisme fara airbag, fara ABS și alte sisteme electronice, relateaza…

- Armata rusa a anuntat miercuri ca a distrus un depozit de arme furnizate de NATO, in vestul Ucrainei, in timp ce presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski a cerut Occidentului sa accelereze livrarile de arme, informeaza AFP.

- Un atac cu rachete al fortelor ruse asupra orasului Ciortkiv din vestul Ucrainei a distrus partial o instalatie militara si a ranit 22 de persoane, printre care un copil in varsta de 12 ani, a declarat guvernatorul regiunii Ternopil intr-un briefing online, duminica. Ministerul rus al Apararii a anuntat…

- Turcia considera legitima cererea Rusiei de a fi ridicate sanctiunile asupra exporturilor agricole ale acestei țari in schimbul permiterii exporturilor de ucrainene de cereale, potrivit șefului diplomației turce, Mevlut Cavusoglu, citat de Reuters.

- ”Din cauza schimbarilor geopolitice semnificative recente… si pentru a evita efectul negativ al modificarilor asupra exporturilor de petrol kazah prin porturile rusesti, din iunie 2022 se va aplica denumirea KEBCO (Kazakhstan Export Blend Crude Oil)”, a afirmat producator de petrol kazah CNPC-Aktobemunaigaz,…