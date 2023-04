Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii polonezi au confiscat sume semnificative de bani din conturile bancare inghetate ale ambasadei Rusiei si misiunii sale comerciale, a declarat miercuri ambasadorul Moscovei la Varsovia, Serghei Andreev.

- Elvetia condamna in termenii cei mai fermi razboiul lansat de Rusia impotriva Ucrainei, este foarte implicata in asistenta umanitara pentru Ucraina si face tot posibilul pentru a pune in practica in mod serios sanctiunile impotriva Moscovei, a afirmat marti presedintele elvetian Alain Berset, potrivit…

- Polonia a reținut un cetațean strain acuzat de spionaj in favoarea Rusiei, au anunțat luni, 27 martie, procurorii polonezi, relateaza Sky News . Cea mai mare țara de pe flancul estic al NATO s-a trezit din ce in ce mai vizata de serviciile de informații ale Moscovei de cand a izbucnit razboiul. Razboiul…

- Presedintele Vladimir Putin va anunța marți, in plenul parlamentului de la Moscova care este stadiul așa-numitei "operatiuni militare speciale" din Ucraina, multi rusi fiind nerabdatori sa afle care sunt planurile sale pentru anul viitor, relateaza Reuters. Putin va prezenta, de asemenea, analiza sa…

- Fortele armate ale Ucrainei au declarat intr-o actualizare de seara ca fortele ruse au tras peste 100 de rachete in toata tara si au organizat 12 atacuri aeriene si 20 de bombardamente. Postarea de pe Facebook a spus ca 61 de rachete de croaziera au fost distruse. Ministrul Energiei, German Galuscenko,…

- Ministerul rus de Externe a cerut intr-o nota oficiala transmisa marti, 7 februarie, Ambasadei SUA din Moscova sa inceteze sa se amestece in afacerile interne ale Rusiei, a declarat marti o sursa diplomatica apropiata de conducerea MAE pentru agentiia de presa oficiala rusa TASS . ”Ambasadei SUA la…