Rusia susține ca nu poate prelua turbina pentru gazoductul Nord Stream 1, deși Germania a anunțat ca e gata sa o livreze Rusiei. Turbina necesita reparații. Din acest motiv, ea fusese preluata de compania germana Siemens și livrata catre o filiala Siemens din Canada, pentru a fi reparata. Dupa finalizarea reparației, Canada a intarziat s-o trimita inapoi in Germania, intrucat repunerea in funcțiune a acestui agregat energetic putea fi considerata o incalcare a embargoului impotriva Rusiei. Acum, turbina este in Germania. Punctul de vedere al Rusiei a fost exprimat printr-un comunicat de presa…