- Rusia sustine ca fortele ucrainene ar fi incercat sa preia controlul asupra centralei nucleare Zaporojie, controlata de partea rusa, in sudul Ucrainei, dar incercarea acestora ar fi fost respinsa dupa mai multe ore de lupte, a relatat miercuri agentia de presa oficiala rusa RIA Novosti, citata de Re

- Fortele ucrainene au incercat sa ocupe centrala nucleara Zaporojie intr-un atac care a avut loc vineri noapte, a transmis sambata Ministerul rus al Apararii. Astfel, o forta navala ucraineana de peste 250 de militari a incercat sa acosteze pe malul unui lac din apropiere de centrala nucleara Zaporojie,…

- Forțele ucrainene au incercat sa captureze centrala nucleara Zaporojia, controlata de Rusia, in sudul Ucrainei, au declarat joi Ministerul rus al Apararii și un oficial local susținut de Moscova. Intr-un comunicat, ministerul a precizat ca pana la 60 de soldați ucraineni au traversat raul Nipru, care…

- Razboi in Ucraina, ziua 186. Fortele armate ale Rusiei continua sa cucereasca noi teritorii in estul Ucrainei, in special in zona Donetk in timp ce presedintele Volodimir Zelenski a anuntat ca situatia de la centrala nucleara de la Zaporojie ramane "risca

- Armata rusa a dat asigurari joi ca nu a desfasurat arme grele la si langa centrala nucleara Zaporojie, aflata sub controlul Moscovei in sudul Ucrainei si vizata recent de lovituri cu obuze, informeaza AFP si Reuters.

- Rusia va face „tot ce este necesar” pentru a le permite expertilor Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) sa viziteze centrala nucleara Zaporojie, din sudul Ucrainei, a anuntat luni purtatoarea de cuvant a diplomatiei ruse, Maria Zaharova, transmite Reuters.

