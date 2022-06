Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a deplasat duminica, pentru prima data de la inceputul invaziei ruse, in estul tarii, in regiunea Harkov, de unde Moscova si-a retras in ultimele saptamani trupele pentru a le concentra pe alte fronturi, relateaza AFP, Reuters si DPA. „2.229 de case au fost…

- Purtatorul de cuvant al președintelui rus, Dmitri Peskov, unul dintre oamenii de baza ai lui Vladimir Putin, a declarat ca Rusia va caștiga in operațiunea speciala impotriva Ucrainei și ca totul va fi bine și cum doresc rușii. „Suntem convinși ca vom caștiga, totul va fi bine și noi vom obține tot ce…

- Cuvantul ”razboi” era proscris, dar sintagma ”Al Treilea Razboi Mondial” pare ca nu are nicio problema la televiziunea pro-Kremlin. Dupa distrugerea navei-amiral Moskva de catre armata ucraineana, pe platourile televiziuii ruse pro-Kremilin, furia s-a accentuat. In emisiunea-dezbatere ”60 de minute”…

- Vladimir Putin a acordat un titlu onorific celei de-a 64-a Brigazi de Puscasi Motorizati din cadrul Fortelor terestre ruse, responsabila de atrocitațile din Bucea. Decretul a fost semnat de catre liderul de la Kremlin, pentru „acțiunile exemplare” ale personalului militar. Bucea este acum scena celui…

- O noua groapa comuna cu zeci de civili ucraineni a fost descoperita sambata in Buzova, un sat eliberat situat in apropiere de capitala Kiev, care timp de saptamani a fost ocupat de fortele rusesti, a declarat un oficial local citat duminica de Reuters. Taras Didici, seful comunitatii Dmitrivka, care…

- Ucraina este ”totusi pregatita” sa poarte convorbiri cu Rusia, aflate intr-un punct mort dupa descoperirea atrocitatilor din orasele ucrainene eliberate, a declarat sambata presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, transmite AFP. „Noi suntem pregatiti sa luptam si, in paralel, sa cautam cai diplomatice…

- In total, 97 de copii au fost uciși de la inceputul razboiului, a declarat, marți, in fața parlamentului canadian președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care le-a cerut aliaților Kievului sa-și intareasca ajutorul lor, transmite bfmtv. ”Rușii au ucis deja 97 de copii”, bombardand ”școli, spitale,…

- Razboiul din Ucraina se va termina cel mai tarziu in luna mai, cand Rusia va ramane fara resurse pentru a continua invazia inceputa in 24 februarie, susține Oleksiy Arestovich, consilier al șefului de cabinet al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit Reuters. „Cred ca cel tarziu in luna…