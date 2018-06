Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a difuzat miercuri seara un material prezentat drept o marturie a unui baiat sirian care sustine ca a participat la inscenarea presupusului atac chimic in orasul sirian Douma pe 7 aprilie, relateaza AFP. Realizat de postul rus de televiziune Rossia 24, interviul baiatului a fost difuzat joi de…

- Rusia neaga ca ar fi intervenit pentru a modifica dovezile in zona in care a avut loc atacul chimic din Siria, scrie BBC. Intr-un interviu pentru emisiunea Hardtalk de la BBC, ministrul de Externe rus, Sergei Lavrov, a afirmat: „Va pot garanta ca Rusia nu a intervenit in niciun fel in zona”.Declaratia…

- Statele Unite sunt pregatite sa declanseze noi lovituri in cazul unui alt atac chimic in Siria, a avertizat ambasadoarea americana la ONU, Nikki Haley, in cadrul reuniunii de urgenta a Consiliul de Securitate, transmit Reuters si AFP. 'Suntem increzatori ca am afectat serios programul…

- Dupa prezumtivul atac chimic soldat cu zeci de morți sambata, in localitatea Douma, ultimul bastion rebel la porțile Damascului, in Ghouta, SUA au amenințat cu represalii armate, scrie AFP. Iata mai jos ce dispozitiv militar ar putea fi folosit ca represalii impotriva regimului președintelui sirian…

- Kremlinul a denuntat marti ca Statele Unite ale Americii si aliatii lor 'refuza sa priveasca realitatea in fata' in privinta atacului chimic atribuit regimului sirian la Douma, in regiunea Ghouta orientala, relateaza AFP, conform agerpres.ro. 'Vedeti pozitia neconstructiva adoptata de cateva…

- Rusia a fost acuzata de organizarea atacului chimic care s-a produs zilele trecute in orașul Douma din Siria. Statele Unite, Franța, Marea Britanie și alți aliați vestici au spus, in cadrul unei reuniuni de urgența a Consiliului de Securitate al ONU, ca tot acest carnagiu a fost

- Platforma online de microblogging Tumblr a informat ca aproximativ 84 de conturi au fost folosite de o grupare ascunsa din Rusia care a diseminat informatii false in anul 2016, in perioada alegerilor prezidentiale din Statele Unite, relateaza site-ul cotideanului The Guardian.