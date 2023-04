Stiri pe aceeasi tema

- Republica Moldova devine o tara tot mai neprietenoasa fata de Rusia, a transmis vineri Kremlinul, in urma anuntului ca guvernul de la Chisinau i-a interzis accesul in tara presedintelui rus Vladimir Putin, transmite agentia EFE. Republica Moldova „este un stat care incearca cu orice pret sa devina neprietenoasa…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a afirmat vineri ca autoritatile de la Chisinau, in mod deliberat, iau decizii care duc spre pierderea suveranitatii tarii, o declaratie ce vine dupa ce vicepresedintele Consiliului rus de Securitate, Dmitri Medvedev, a spus ca Moldova nu mai exista…

- Ambasadorul Federației Ruse in Republica Moldova, Oleg Vasnețov, convocat la Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene, pentru a i se cere explicații dupa „declarațiile denigratoare ale unor oficiali ruși la adresa țarii noastre și Uniunii Europene”, a anunțat Chișinaul.„Ministerul Afacerilor…

- Oleg Vasnețov, ambasadorul Federații Ruse la Chișinau, va fi convocat la Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene (MAEIE), in urma declarațiilor denigratoare ale unor oficiali ruși la adresa Republicii Moldova și Uniunii Europene, relateaza TV8.md.Anunțul vine dupa ce vicepreședintele Consiliului…

- Forțele de securitate au inasprit regulile de calatorie pentru angajații din mediul public și au introdus obligativitatea de a preda pașaportul in randul unor oficiali de la varful puterii și a unor directori de companii, au spus mai multe persoane familiare cu decizia autoritaților ruse, relateaza…

- Rusia regreta ceea ce purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dimitri Peskov, a numit prejudecațile nejustificate ale Republicii Moldova impotriva Moscovei, informeaza Rador.Declarația a fost facuta in contextul in care, in ultima perioada, au aparut tot mai multe informații, atat pe canale oficiale,…

- Unul dintre principalii aliați ai lui Vladimir Putin a declarat luni, 13 martie, ca se indoiește ca gazoductele Nord Stream au fost aruncate in aer de un grup pro-ucrainean și a precizat ca Moscova inca nu știe cine anume a fost in spatele atacurilor, relateaza Interfax. Secretarul Consiliului de Securitate…

- Rusia urmarește posibilitatea vulnerabilizarii Guvernului Republicii Moldova, cu scopul probabil al unei eventuale instaurari la Chișinau a unei administrații mai prietenoase Federației Ruse. Declarația a fost facuta de John Kirby, purtatorul de cuvant al Consiliului de Securitate Nationala al Casei…