- Administratia Vladimir Putin are dovezi ca Marea Britanie este implicata direct in comiterea atacului chimic din Siria, pentru a-l atribui Administratiei Bashar al-Assad, anunta Ministerul rus al Apararii. - continua -

- Drapelul Siriei a fost ridicat joi pe o cladire din zona Duma, unde recent a avut loc un atac chimic pe care Rusia il atribuie Administratiei de la Damasc."Acest lucru inseamna ca Administratia de la Damasc detine controlul in totalitate asupra zonei Ghuta de Est", a declarat generalul…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a declarat, joi, ca tara sa nu se va alatura unor posibile atacuri impotriva Siriei, insa a adaugat ca sustine eforturile statelor occidentale duse impotriva folosirii armelor chimice, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. ”Germania nu va fi…

- Zasypkin a declarat ca se refera la o declaratie data de presedintele rus Vladimir Putin si de seful staff-ului sau, potrivit News.ro. „Daca va avea loc un atac al americanilor atunci rachetele vor fi doborate si chiar si locurile de unde au fost lansate”, a declarat pentru al-Manar TV, post…

- "Apreciem ca mai mult de 130 de persoane din Salisbury ar fi putut fi expuse la agentul neurotoxic", a aratat premierul britanic TheresaMay, intr-o declaratie in Parlament. Ea a mai spus ca Marea Britanie a obtinut informatii care indicau ca Rusia, in ultimul deceniu, a examinat modalitati de raspandire…

- "Apreciem ca mai mult de 130 de persoane din Salisbury ar fi putut fi expuse la agentul neurotoxic", a aratat May, intr-o declaratie in parlament.Ea a adaugat ca Marea Britanie a obtinut informatii care indicau ca Rusia, in ultimul deceniu, a examinat modalitati de raspandire a agentilor…

- Ministerul de Externe al Rusiei a anuntat, joi, ca cinci cetateni rusi au fost ucisi in urma unui atac efectuat de Statele Unite in Siria, informeaza site-ul agentiei Associated Press, potrivit Mediafax.ro.

- Administratia Vladimir Putin depune toate eforturile pentru evitarea izbucnirii unui conflict international major in Siria, afirma Vasili Nebenzia, ambasadorul rus la Natiunile Unite, citat de site-ul agentiei Tass. "Facem totul pentru evitarea unui conflict international major in Siria.…