Moscova si-a utilizat marina militara si fortele aeriene pentru a indeparta distrugatorul britanic HMS Dragon D35 in luna octombrie din apele teritoriale ruse din zona Crimeii, a declarat seful Serviciului de frontiera Vladimir Kulisov, primul adjunct al sefului Serviciului Federal de Securitate (FSB), potrivit Reuters si RIA Novosti. Paza de coasta rusa (subordonata FSB) a somat nava britanica sa nu intre in apele teritoriale rusesti, dar aceasta a trecut de ceea ce responsabilul militar rus a afirmat ca ar fi granita maritima a Rusiei, la 13 octombrie 2020 in apropierea sudului Crimeii. Kulisov…