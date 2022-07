Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE Ministerul rus al Apararii a transmis intr-un raport ca fortele ruse au ucis 21 de „mercenari romani care luptau alaturi de soldatii ucraineni”. Ministerul sustine ca numarul soldatilor straini este cu mult mai mic decat au declarat autoritatile ucrainene. Ucraina afirma ca peste 20.000 de soldati…

- Ministerul rus al apararii a afirmat marti ca a ucis un numar semnificativ de "mercenari straini" care lupta in Ucraina in ultimele trei saptamani, inclusiv 21 din Romania. De asemenea, sustine ca a ucis cel putin 180 de militari din brigada 30 mecanizata din Ucraina in ultimele 24 de ore si ca a doborat…

- Rusia a afirmat ca a ucis in ultimele trei saptamani un numar semnificativ de mercenari straini care lupta in Ucraina, inclusiv 21 de luptatori romani. Ministerul rus al Apararii a anunțat, marți, ca monitorizeaza și inregistreaza toți mercenarii straini care au sosit in Ucraina pentru a lua parte la…

- Ministerul rus al Apararii sustine ca fortele sale care lupta impotriva Ucrainei au distrus doua lansatoare americane de rachete HIMARS si depozitele lor de munitii. Statul Major al Armatei Ucrainei neaga aceasta informatie, care nu poate fi verificata in mod independent.

- Ministerul rus al Apararii a publicat imagini de la spitalul din Novoazovsk, in regiunea Donețk, unde au fost duși soldații ucraineni raniți care au parasit combinatul siderurgic Azovstal din Mariupol.

- Rusia sustine ca a vizat 4 facilitati militare ucrainene cu rachete aeriene de inalta precizie, a lovit 87 de unitati militate ucrainene, a distrus 59 de vehicule blindate, piese de artilerie si a ucis aproximativ 500 de soldati ucraineni, potrivit celui mai recent raport operational al Ministerul…

- Rusia indeamna marti intreaga armata ucraineana sa "depuna armele", iar pe ultimii aparatori de la Mariupol sa-si inceteze "rezistenta smintita", un apel pe care-l lanseaza dupa ce Kievul a anuntat ca Moscova a lansat o ofensiva majora in estul separatist ucrainean, relateaza AFP. "Nu va fortati norocul.…

- Ministerul rus al Apararii a anuntat, sambata, ca intreaga zona urbana Mariupol a fost „curatata” de fortele ucrainene si ca un grup de luptatori ucraineni este blocat in zona otelariei Azovstal, noteaza The Guardian.