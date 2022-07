Rusia susţine că a ucis 21 de luptători români în Ucraina, în ultimele trei săptămâni Rusia a afirmat ca a ucis in ultimele trei saptamani un numar semnificativ de mercenari straini care lupta in Ucraina, inclusiv 21 de luptatori romani. Ministerul rus al Apararii a anunțat, marți, ca monitorizeaza și inregistreaza toți mercenarii straini care au sosit in Ucraina pentru a lua parte la operațiunile militare. Rusia susține ca in […] The post Rusia sustine ca a ucis 21 de luptatori romani in Ucraina, in ultimele trei saptamani appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

