Rusia a predat Ucrainei un proiect de pace in cadrul negocierilor cu ucrainenii, a anunțat, miercuri, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agenția de presa rusa Interfax. „In prezent, proiectul nostru de document care include formulari absolut clar elaborate a fost inmanat parții ucrainene. Mingea este in curtea lor, așteptam un raspuns", […]