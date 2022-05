Rusia susține că a preluat controlul complet al orașului Mariupol. Și ultimii apărători din Azovstal s-au predat Rusia a sustinut ca trupele sale au „eliberat complet” otelaria Azovstal din Mariupol, ultima zona a resistentei ucrainene in orasul din sud, ocupat, in rest, de rusi, relateaza CNN. CNN a precizat ca nu poate verifica, in mod independent, daca toate trupele ucrainene au parasit otelaria. Momentan, Ucraina nu a confirmat afirmatiile Rusiei, care, daca […] The post Rusia susține ca a preluat controlul complet al orașului Mariupol. Și ultimii aparatori din Azovstal s-au predat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

