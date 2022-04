Rusia susține că a oprit asaltul asupra uzinei Azovstal pentru ca civilii să fie evacuați Ministerul rus al Apararii a anuntat ca trupele ruse vor opri ostilitatile cu scopul de a permite civililor sa paraseasca otelaria asediata Azovstal din orasul-port ucrainean Mariupol de la ora 14:00, ora Moscovei, (ora 14:00 Ucraina), luni, relateaza Reuters. Ministerul rus al Apararii a mai precizat ca orice civili blocati in combinatul siderurgic pot pleca […] The post Rusia susține ca a oprit asaltul asupra uzinei Azovstal pentru ca civilii sa fie evacuați appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul rus al Apararii a anuntat ca trupele ruse vor opri ostilitatile cu scopul de a permite civililor sa paraseasca otelaria asediata Azovstal din orasul-port ucrainean Mariupol de la ora 14:00, ora Moscovei, (ora 14:00 Ucraina), luni, relateaza Reuters. Ministerul rus al Apararii a mai precizat…

- Ministerul rus al Apararii a lansat miercuri un nou ultimatum combatanților ucraineni aflați in punctul intarit din complexul industrial Azovstal din Mariupol, anunța Reuters. ”Forțele armate ruse, din motive pur umanitare, propun din nou combatanților batalioanelor naționaliste și mercenarilor straini…

- Ucraina a ajuns la un acord cu Rusia in vederea deschiderii unui culoar umanitar de evacuare a civililor din portul asediat Mariupol (sud-est), a anuntat vicepremierul ucrainean, Irina Veresciuk, relateaza AFP. ”Am reusit sa ajungem la un acord preliminar (cu rusii) asupra unui culoar umanitar pentru…

- Ministerul rus al Apararii a dat un nou ultimatum luptatorilor ucraineni care se afla in uzina Azovstal din Mariupol, transmite BBC. „Avand in vedere principiile strict umanitare, forțele armate ale Rusiei propun, din nou, ca luptatorii batalioanelor naționaliste și mercenarii straini sa inceteze operațiunile…

- Rusia a cerut marți forțelor ucrainene și luptatorilor straini blocați in uzina metalurgica Azovstal din orașul Mariupol sa depuna armele pana la ora 12.00, ora Moscovei (09.00 GMT), relateaza Reuters. Mariupol, care a fost incercuit de trupele ruse timp de saptamani, a cunoscut cele mai aprige lupte…

- Rusia, un important exportator mondial de grau, ar putea limita livrarile de produse alimentare si agricole doar la tarile ”prietene”, pe fondul sanctiunilor occidentale impuse Moscovei din cauza razboiului Rusiei din Ucraina, a afirmat, vineri, Dmitri Medvedev, fostul presedinte (2008-2012) si actual…

- Rusia organizeaza in continuare exerciții militare in Transnistria, regiunea separatista pro-Moscova a Moldovei, pe fondul temerilor occidentale legate de o invazie in Ucraina, a anunțat marți Ministerul rus al Apararii, potrivit The Moscow Times. In 25 ianuarie, Grupul Operațional al Forțelor Ruse…

- Șeful Serviciului de Informații Externe al Germaniei (BND) afirma ca, in pofida declarațiilor conciliante ale Moscovei, Rusia este pregatita sa atace Ucraina, dar ca deocamdata nu a decis daca sa o faca, relateaza Reuters. „Cred ca decizia de a ataca nu a fost luata inca”, a afirmat Bruno Kahl, directorul…