- Ministerul rus al apararii a afirmat marti ca a ucis un numar semnificativ de "mercenari straini" care lupta in Ucraina in ultimele trei saptamani, inclusiv 21 din Romania. De asemenea, sustine ca a ucis cel putin 180 de militari din brigada 30 mecanizata din Ucraina in ultimele 24 de ore si ca a doborat…

