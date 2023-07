Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul rus al Apararii a declara joi ca a continuat cu ceea ce numeste "lovituri de represalii" impotriva Ucrainei si a lovit tinte in porturile Odesa si Mikolaiv (Nikolaev) de la Marea Neagra, in a treia noaptea de atacuri consecutive, la cateva zile dupa ce Moscova a renuntat la un acord menit…

- Rusia a anuntat marti ca a bombardat instalatii din portul ucrainean Odesa unde se pregateau "acte teroriste" impotriva Rusiei si se fabricau drone acvatice, precum cele doua drone folosite de Ucraina cu o zi in urma in atacul asupra podului Kerci din Crimeea, peninsula ucraineana anexata ilegal de…

- Armata rusa susține ca a doborat 28 de drone folosite de forțele armate ale Ucrainei pentru a ataca ținte din Crimeea. Anunțul vine in contextul in care luni, 17 iulie, podul din Crimeea a fost atacat și avariat."In aceasta seara, o incercare a regimului de la Kiev de a efectua un atac terorist cu…

- Forțele de aparare aeriana și flota Rusiei din Marea Neagra au interceptat duminica dimineața noua drone ucrainene deasupra portului Sevastopol din Crimeea, a declarat un oficial de la Moscova.

- Forțele de aparare aeriana și flota Rusiei din Marea Neagra au interceptat duminica dimineața opt drone ucrainene deasupra portului Sevastopol din Crimeea, a declarat un oficial instalat de Moscova, citat de Reuters.

- Fortele ruse au respins duminica “o ofensiva de mare anvergura” a armatei ucrainene in Donbas, a anuntat Ministerul rus al Apararii, potrivit AFP. “In dimineata zilei de 4 iunie, inamicul a lansat o ofensiva majora in cinci sectoare ale frontului in directia sudului regiunii Donetk. Inamicul nu si-a…

- Ministerul ucrainean al Apararii a declarat vineri ca Moscova intentioneaza sa simuleze un accident major la o centrala nucleara controlata de fortele pro-ruse pentru a incerca sa zadarniceasca contraofensiva ucraineana menita sa recucereasca teritoriul ocupat de Rusia,