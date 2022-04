Ministerul Apararii rus a transmis, miercuri, ca rachete Kalibr ale fortelor sale au lovit un depozit de armament din regiunea ucraineana Zaporojie unde se aflau arme furnizate de SUA si de tari europene, transmit Reuters si AFP, citate de Agerpres. Ministerul a precizat ca fortele ruse au distrus in cursul noptii 59 de tinte militare […] The post Rusia susține ca a distrus un depozit din Ucraina cu arme furnizate de SUA și țari europene appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .