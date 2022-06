Stiri pe aceeasi tema

- Un atac cu rachete al fortelor ruse asupra orasului Ciortkiv din vestul Ucrainei a distrus partial o instalatie militara si a ranit 22 de persoane, printre care un copil in varsta de 12 ani, a declarat guvernatorul regiunii Ternopil intr-un briefing online, duminica. Ministerul rus al Apararii a anuntat…

- Armata rusa continua sa atace intens linia frontului din Donbas, in timp ce Rusia devine tot mai preocupata de perspectiva dotarii Ucrainei cu arme occidentale cu raza lunga de actiune. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut ca armele occidentale promise tarii sale sa fie livrate cat mai…

- Un anunț de ultima ora generaza panica in randul Occidentului dupa ce a au fost demascate planurile pe care Rusia le-ar avea impotriva Ucrainei impreuna cu o alta țara. Potrivit Statului Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, un alt președinte este pregatit sa se implice in atacurile indreptate catre…

- Mai mulți foști și actuali angajați ai principalelor televiziuni controlate de Kremlin au vorbit, pentru publicația The New Yorker, despre disciplina militara de la locul de munca și cum primesc liste saptamanale cu ce subiecte sa abordeze. Canal 1 și Rusia 1, principalele posturi de televiziune din…

- Presedintele polonez Andrzej Duda a ajuns din nou, duminica, in capitala ucraineana Kiev pentru o vizita de sprijin a tarii angrenate in razboi cu Rusia, relateaza dpa, conform Agerpres. El va fi, duminica, primul sef de stat care se va adresa parlamentului Ucrainei de la inceperea razboiului, in urma…

- Ziua de 9 mai este una speciala pentru Rusia, iar toata lumea așteapta sa vada daca Vladimir Putin va face o mutare strategica sau daca va alege sa opreasca razboiul de pe teritoriul Ucrainei. Este a 74-a zi a conflictului militar, iar situația din Ucraina este din ce in ce mai ingrijoratoare. Iata…

- Razboi in Ucraina, ziua 58. Este Vinerea Mare, iar un armistitiu nu se intrevede intre Rusia si Ucraina, doua tari ortodoxe in plin razboi si in prag de Paste. Volodimir Zelenski a cerut excluderea Rusiei din FMI si Banca Mondiala. Ministrul ucrainean de

- Armata rusa a afirmat luni seara ca a distrus cu ''rachete de inalta precizie'' un important depozit de arme straine livrate recent Ucrainei, langa Liov (Lvov, Lviv), in vestul acestei tari, informeaza AFP si Reuters.