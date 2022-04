Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul rus al Apararii a anunțat luni ca a distrus sisteme de racheta antiaeriana furnizate Ucrainei de catre un stat membtru al Uniunii Europene (UE), relateaza AFP. Potrivit sursei citate, guvernul rus anunta ca a distrus lansatoare de racheta de tip S-300, care ar fi fost ascunse intr-un hangar…

- Ministerul britanic al Apararii avertizeaza ca utilizarea in trecut de catre Rusia a munițiilor cu fosfor in Donețk “a ridicat posibilitatea utilizarii lor in viitor in Mariupol, pe masura ce luptele pentru oraș se intensifica”. De asemenea, a declarat ca bombardamentele rusești au continuat in regiunile…

- Elicopterele de atac rusesti au distrus un convoi de vehicule blindate si arme antiaeriene ale Ucrainei, a informat, duminica, agentia de stiri rusa Interfax, citand Ministerul rus al Apararii, conform Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Fortele rusesti au distrus un depozit de munitii de la Baza Aeriana Myrhorod din centrul Ucrainei, a informat, sambata, agentia de presa rusa Interfax, citand Ministerul rus al Apararii, relateaza Reuters.

- Slovacia a furnizat Ucrainei sistemul sau de aparare aeriana S-300 pentru a o ajuta sa se apere impotriva agresiunii Rusiei, a confirmat astazi premierul slovac, Eduard Heger, transmite The Guardian, care citeaza AFP.

- Oficiali din armata rusa au anunțat vineri ca 1.351 de militari ruși au murit in Ucraina și 3.825 au fost raniți de la inceputul invaziei, pe 24 februarie, și au acuzat tarile occidentale ca fac o "greseala" atunci cand livreaza arme Kievului, relateaza AFP, citata de Agerpres."In timpul operatiunii…

- Deși în primele zile ale razboiului Rusia nu a publicat prea multe informații cu „operațiunea militara speciala”, iar Ucraina a luat avans în „razboiul” imaginilor de pe front. De câteva zile, însa, Rusia a pornit o ofensiva de imagine pe YouTube,…

- Vicepremierul britanic Dominic Raab, a respins, din nou, solicitarea Ucrainei de a avea pe teritoriul ei o zona de excludere in spațiul aerian, asigurata de NATO. Acesta spune ca in acest fel s-ar risca un conflict direct NATO-Rusia, potrivit The Associated Press. Dominic Raab spune ca aceasta masura…