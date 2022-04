Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul rus al Apararii susține ca a distrus sistemele de rachete antiaeriene S-300 care fusesera furnizate Ucrainei "de catre o țara europeana", noteaza The Guardian. Ministerul nu precizeaza care este aceasta țara, dar se știe ca este vorba despre Slovacia.

- Ministerul britanic al Apararii avertizeaza ca utilizarea in trecut de catre Rusia a munițiilor cu fosfor in Donețk “a ridicat posibilitatea utilizarii lor in viitor in Mariupol, pe masura ce luptele pentru oraș se intensifica”. De asemenea, a declarat ca bombardamentele rusești au continuat in regiunile…

- Fortele Armate Ruse, care au suferit pierderi grele in invazia Ucrainei, incearca sa-si intareasca randurile prin recrutarea personalului eliberat din serviciul militar in 2012. De asemenea, rusii cauta barbati in Transnistria, raporteaza serviciile de informatii militare britanice.

- Forțe ruse inainteaza catre sud, dinspre Harkov, si catre nord, de la Mariupol, a anuntat duminica spionajul militar britanic.Pe de alta parte, campul de lupta din nordul Ucrainei ramane ”in mare parte static”, deoarece contraatacuri ucrainene impiedica forțele ruse sa se regrupeze. Acesta ar fi și…

- Ministerul ucrainean al Apararii a declarat ca Ucraina a pierdut „temporar” accesul la Marea Azov, dupa ce forțele rusești care au invadat țara și-au intarit ocupația in jurul orașului Mariupol. „Ocupanții au acces parțial in districtul operațional Donețk, lipsind temporar Ucraina de accesul la Marea…

- Ministerul rus al Apararii a declarat ca nimeni nu a folosit sambata cele doua coridoare umanitare create in apropierea oraselor ucrainene Mariupol si Volnovaha si a acuzat ca "nationalisti" ucraineni au impiedicat civilii sa plece, a relatat agentia de presa RIA, preluata de Reuters, anunța Agerpres.…

- Rusia a cucerit, joi, Insula Șerpilor, toți soldații ucraineni care erau staționați ar fi murit in bombardamente. Soldații ucraineni care aparau Insula Șerpilor din Marea Neagra și despre care se credea ca ar fi fost uciși, ar putea fi acum in viața și ținuți ca prizonieri de razboi.