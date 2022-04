Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin apreciaza vineri ca fortele sale au preluat ”cu succes” controlul asupra orasului ucrainean Mariupol si ordona asedierea ultimilor combatanti ucraineni si nu luarea cu asalt a otelarei Azovstal, in care s-au baricadat, relateaza AFP. At the Kremlin, Putin meets with Defense…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a apreciat joi ca omologul sau rus, Vladimir Putin, a formulat conditii inacceptabile pentru un armistitiu in Ucraina, transmite dpa. “Trebuie sa marturisesc ca astazi conditiile oferite (de Putin – n. red.) nu sunt acceptabile”, a spus Macron, referindu-se la convorbirea…

- Președintele rus Vladimir Putin a ordonat desfașurarea de trupe in doua regiuni separatiste din estul Ucrainei, dupa ce le-a recunoscut luni ca independente, sporind o criza de care Occidentul se teme ca ar putea declanșa un razboi major. Un martor de la Reuters a vazut tancuri și alte echipamente militare…

- Revista germana Bild publica un portret dur al președintelui rus sub titlul ”Cum acționeaza agresorul care amenința pacea Europei”. ”Ca și țara sa, Putin este un fals gigant”, noteaza revista. Comentariile revistei nu se opresc aici: „Poarta doar niște pantofi care il fac sa para mai inalt. (…) Prin…