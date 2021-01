Stiri pe aceeasi tema

- Susținatorii opozantului rus Alexei Navalnii au fost chemați sa protesteze in fața cladirii serviciului de informații rus FSB (succesorul KGB), duminica, 31 ianuarie. Echipa lui Navalnii a publicat mesajul de mobilizare pe Facebook, cerand susținatorilor opozantului rus sa protesteze pașnic pentru eliberarea…

- Sustinatorii lui Aleksei Navalnii au fost chemati sa se reuneasca duminica, 31 ianuarie, in fata cartierului general al Serviciului Federal de Securitate (FSB/ex-KGB/) din piata Lubianka din centrul Moscovei pentru a cere eliberarea opozantului rus intr-un al doilea weekend de proteste, relateaza…

- Ministrii de externe din statele membre ale Uniunii Europene analizeaza luni, la Bruxelles, raspunsul pe care blocul comunitar il va da dupa plasarea in detentie a opozantului rus Aleksei Navalnii si arestarile in masa in timpul amplelor demonstratii desfasurate in weekend in Rusia, transmit dpa…

- Ambasada SUA la Moscova va trebui sa dea explicatii pentru publicarea pe site-ul sau de internet a "itinerariilor" manifestatiilor opozantilor de sambata, a anuntat Ministerul rus al Afacerilor Externe, care ii va convoca pe diplomatii americani, relateaza AFP."Despre ce e vorba, despre a-i influenta…

- Peste o mie de persoane au fost arestate de fortele de ordine sambata in Rusia in cursul manifestatiilor in favoarea opozantului Aleksei Navalnai, potrivit ONG-ului OVD-Info, specializat in monitorizarea manifestatiilor in aceasta tara, relateaza AFP, Reuters si dpa. In multimea estimata la 10.000 de…

- Noul presedinte american, Joe Biden, doreste prelungirea cu cinci ani a tratatului de limitare a armelor nucleare strategice New START incheiat intre SUA si Rusia, care expira la inceputul lui februarie, a anuntat joi purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, citata de AFP. In paralel,…

- Disidentul rus Aleksei Navalnii afirma ca l-a sunat, prezentandu-se drept oficial rus, pe unul dintre presupusii agenti implicati in atacul asupra sa produs in august, iar acesta i-a oferit detalii despre comiterea operatiunii, conform site-ului de investigatii Bellingcat. Postul CNN si site-ul…