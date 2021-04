Sustinatori ai opozantului rus Aleksei Navalnii, printre care medici, au fost arestati marti de politia rusa in fata penitenciarului unde este detinut acesta, unde au venit sa ceara informatii despre starea de sanatate a disidentului, informeaza AFP.



Potrivit unei jurnaliste a agentiei de presa franceze, militanta de opozitie Anastasia Vasilieva, care este si medicul personal al lui Navalnii, se numara printre persoanele arestate si urcate in dube ale politiei in fata coloniei penitenciare nr.2 din Pokrov, situata la 100 de km est de Moscova.



Medici rusi apropiati opozantului…