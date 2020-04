Cetațenii ruși ramași in strainatate,ca și strainii care doresc sa paraseasca Rusia, nu se vor mai putea intoarce acasa in curand. Conform rapoartelor agențiilor de știri ruse, Rusia va suspenda toate zborurile internaționale - fara NICI O excepție - incepand cu 4 aprilie, in incercarea de a opri raspandirea epidemiilor COVID-19. Masura va intra in vigoare la miezul nopții de sambata, au declarat surse din principalii transportatori aerieni din țara. Guvernul a inchis toate zborurile internaționale regulate și charter la sfarșitul lunii martie din cauza coronavirusului, dar au fost facute excepții…