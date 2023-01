Stiri pe aceeasi tema

- Rusia s-a intrebat joi daca Suedia are 'ceva de ascuns' in legatura cu exploziile care au avariat gazoductele Nord Stream anul trecut, in timp ce a criticat Stockholmul pentru ca nu a impartasit informatii in cadrul investigatiilor in curs cu privire la aceste deflagratii, relateaza Reuters, potrivit…

- Rusia acuza Suedia ca are "ceva de ascuns" deoarece ancheta privind exploziile de la conductele Nord Stream din Marea Baltica nu a ajuns la rezultate concludente. De asemenea, Moscova critica autoritațile de la Stockholm ca nu au oferit informații cu priv

- Suedia și Danemarca au respins propunerea Rusiei privind participarea procurorilor ruși la anchetarea exploziilor de la gazoductele Nord Stream de anul trecut. Purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova a declarat joi ca decizia Suediei este ”derutanta” și a sugerat ca ”ascunde…

- Rusia a inceput investigarea cauzelor exploziilor de la Nord Stream, momentan neexistand rezultate oficiale ale anchetei, a declarat reporterilor vicepremierul rus Alexander Novak, potrivit TASS. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Kremlinul a acuzat din nou marti Marea Britanie ca este la originea exploziilor care au afectat in septembrie gazoductele Nord Stream 1 si 2 din Marea Baltica, acestea fiind construite pentru a transporta gaz rusesc in Europa, relateaza AFP si Reuters.

- Kremlinul a criticat marti ancheta internationala intreprinsa asupra scurgerilor din gazoductele Nord Stream 1 si 2, construite pentru a transporta gaz rusesc in Europa, ancheta ce ar fi "aranjata" pentru a acuza Moscova ca se afla la originea sabotarii acestor gazoducte, informeaza AFP. Fii…

- ”Din cate auzim din declaratiile facute in Germania, Franta sau Danemarca, aceasta ancheta este pe cale sa fie aranjata in asa fel incat Rusia sa fie facuta responsabila, ceea ce este absurd”, declara presei un purtator de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov. Rusia acuza tari din Occident ca se afla…

- Suedia a respins planurile de a infiinta o echipa oficiala de ancheta comuna cu Danemarca si Germania pentru a analiza recentele sparturi ale conductelor Nord Stream 1 si 2, a declarat un procuror suedez care investigheaza scurgerile, transmite Reuters.