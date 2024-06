Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii de la Kiev a transmis vineri ca Ucraina a distrus intr-un atac saptamana aceasta centrul rus de comunicatii spatiale amplasat in peninsula Crimeea ocupata, relateaza Reuters, potrivit...

- Ministerul Apararii rus a anuntat miercuri ca fortele sale aeriene au distrus 10 rachete cu raza lunga de actiune de tip ATACMS lansate de armata ucraineana in cursul noptii asupra peninsulei ucrainene Crimeea, relateaza Reuters.

- Seful armatei ucrainene Oleksandr Sirski a declarat ca fortele ucrainene sunt intr-o situatie dificila in regiunea Harkov, dar ele fac tot posibilul pentru a rezista in fata ofensivei ruse, transmite duminica Reuters. Rusia a lansat vineri un nou asalt de pe teritoriul sau asupra regiunii ucrainene…

- Rusia a lansat vineri o ofensiva terestra in regiunea Harkov (nord-est) si a incercat „sa strapunga liniile de aparare” ucrainene, a anuntat Ministerul Apararii ucrainean, afirmand ca luptele continua in acest sector, relateaza AFP. „In ultimele 24 de ore, inamicul a efectuat lovituri aeriene in sectorul…

- Sistemele de aparare antiaeriana ruse au distrus patru rachete ATACMS cu raza lunga de actiune, furnizate de SUA Kievului si care au fost lansate de fortele ucrainene asupra peninsulei Crimeea, a anuntat in aceasta dimineata Ministerul Apararii de la Moscova.Amploarea si impactul atacului asupra peninsulei…

- Oricarui atac ucrainean susținut de Occident impotriva podului din Crimeea sau a Crimeei insasi i se va raspunde puternic de catre Rusia, a declarat vineri purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, citata de Reuters, conform Rador Radio Romania.