Rusia strânge legăturile cu China. Moscova anunță fluxuri comerciale de 200 de miliarde de dolari Rusia a declarat sambata ca se asteapta ca fluxurile de marfuri cu China sa creasca, iar comertul cu aceasta tara sa atinga 200 de miliarde de dolari pana in 2024, in conditiile in care Moscova se confrunta cu o izolare din ce in ce mai mare de Occident. China a refuzat sa condamne actiunile Rusiei […] The post Rusia strange legaturile cu China. Moscova anunța fluxuri comerciale de 200 de miliarde de dolari first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a declarat sambata ca se asteapta ca fluxurile de marfuri cu China sa creasca, iar comertul cu aceasta tara sa atinga 200 de miliarde de dolari pana in 2024, in conditiile in care Moscova se confrunta cu o izolare din ce in ce mai mare de Occident, transmite Reuters, informeaza News.ro.…

- China a refuzat sa condamne actiunile Rusiei in Ucraina si a criticat sanctiunile occidentale fara precedent asupra Moscovei. Cele doua tari si-au consolidat relatiile in ultimii ani, inclusiv anuntand in februarie un parteneriat ”fara limite”. ”Suntem concentrati pe atingerea obiectivului stabilit…

- Polonia a furnizat Ucrainei arme in valoare de 1,6 miliarde de dolari (1,5 miliarde de euro) pentru a o ajuta sa faca fata invaziei ruse, a afirmat sambata premierul polonez, Mateusz Morawiecki, citat de AFP. „Pana in prezent, Polonia a transferat vecinului nostru estic echipamente militare in valoare…

- Liderii UE și chinezi se vor intalni, vineri, pentru primul summit din ultimii doi ani, Bruxelles-ul dorind sa obțina asigurari din partea Beijingului ca nu va furniza arme Rusiei și nici nu va ajuta Moscova sa eludeze sancțiunile occidentale impuse din cauza invaziei din Ucraina, potrivit The Guardian.…

- Noua companii europene și americane de combustibili fosili au platit Rusiei impozite și taxe in valoare totala de 15,8 miliarde de dolari de cand Putin a anexat Crimeea in 2014, potrivit raportului unui grup de ONG-uri. Occidentul este criticat pentru ca nu a rupt legaturile din domeniul energiei cu…

- Sanctiunile occidentale fara precedent impotriva Rusiei pentru ceea ce Moscova numeste ”o operatiune speciala in Ucraina”, care a inceput pe 24 februarie, au provocat o scadere mare a stocurilor rusesti. NFW, conceput initial pentru a ajuta la echilibrarea sistemului de pensii, era la 1 martie de 9,7%…

- Dincolo de emoțiile firești pe care le produce suferința umana de pretutindeni, nu putem inchide ochii in fața unor derapaje mediatice. Razboiul din Ucraina este exploatat cu un cinism psihopat de catre politicienii lumii in cardașie cu televiziunile de știri care au devenit sirene de razboi, abandonand…

- Bancile din Rusia au importat, in decembrie, bancnote straine in valoare de cinci miliarde de dolari, fata de 2,65 miliarde cu un an inainte, conform estimarilor Agentiei ruse de rating ACRA. Mai mult ca sigur, este vorba de o masura de precauție, in caz ca Moscova va fi supusa unor sanctiuni internationale,…