- Mariupol a devenit cel mai bombardat oras ucrainean, fiind considerat totodata cheia campaniei militare rusesti din aceasta tara, potrivit BBC. Conform analizei BBC, exista patru motive principale pentru care cucerirea acestui oras portuar ar reprezenta o victorie strategica extrem de importanta pentru…

- Ministerul Apararii din Rusia susține ca Ucraina a fost atacata in acest weekend cu rachete lansate de pe nave aflate in Marea Neagra și in Marea Azov. Igor Konashenkov, purtatorul de cuvant al ministerului rus, anunța ca Rusia a lansat rachete hipersonice care zboara de cinci ori mai repede decat viteza…

- Turcia a continuat sa respinga accesul navelor militare ruse in stramtorile Bosfor si Dardanele, a anuntat marti seara ministrul de externe turc Mevlut Cavusoglu, intr-o declaratie la postul de radio Haberturk. Conform Conventiei de la Montreux din 1936, Turcia are controlul asupra celor doua stramtori…

- Fortele ruse au taiat accesul armatei ucrainene la Marea Azov, la nord de Marea Neagra.Informatia a fost facuta publica de agentia de presa TASS, preluata de Reuters, citand Ministerul Apararii de la Moscova, informeaza Agerpres.ro.Fortele separatistilor prorusi din estul Ucrainei au ajuns la granitele…

- Președintele rus Vladimir Putin a lansat sambata, din centrul de comanda de la Kremlin, exercițiile militare strategice, care includ simularea unui atac nuclear, transmite Reuters. La exerciții participa Forțele aeriene, Districtul militar de sud, Forțele navale nordice și Flota din Marea Neagra, ministerul…

- Invazia Rusiei in Ucraina ar urma sa inceapa, miercuri dimineața, la ora locala 3 dimineața, dupa cum susține o sursa americana din Kiev a cotidianului The Mirror, deși Vladimir Putin a anunțat ca retrage trupe de la granița cu Ucraina. Șefii Kremlinului vor ordona un atac asupra Ucrainei la aceasta…

- Emmanuel Macron a ajuns astazi la Kiev pentru a discuta despre amenințarea invaziei rusești cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Intalnirea are loc la o zi dupa discuțiile cu miza mare de la Kremlin. In tot acest timp, Moscova a anunțat ca șase nave de razboi rusești se indreapta spre Marea…

- Prezența forțelor ruse in apropierea graniței cu Ucraina și langa Marea Neagra a starnit ingrijorarea autoritaților romane, a relatat Digi 24. Ministrul de Externe Bogdan Aurescu a declarat luni, 10 ianuarie, ca este nevoie de o detensionare rapida a situației. „Exista o ingrijorare legitima din partea…