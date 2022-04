Rusia stat totalitar. Putin a semnat un decret care prevede închisoare de până la 15 ani pentru cei care asociază Rusia cu Germania nazistă Putin a semnat un decret care prevede amendarea celor care identifica URSS cu Germania nazista. Președintele Federației Ruse a semnat o lege care impune amenzi de pana la 5.000 de ruble sau arestarea pentru pana la 15 zile, precum și amenzi de pana la 100.000 de ruble pentru cei care identifica public URSS cu Germania nazista sau neaga „rolul decisiv al poporul sovietic in infrangerea sa”, scrie Interfax. Kremlinul susține ca Rusia i-a eliberat pe europeni Legea completeaza Codul de infracțiuni administrative al Federației Ruse cu un nou articol 13.47: „ Incalcarea interdicției stabilite de legea… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus Vladimir Putin a anunțat ca, in timpul intrevederii de marți cu omologul sau din Belarus, Aleksandr Lukașenko, s-a discutat despre protecția comuna a granițelor de vest ale celor doua țari și despre cursul cooperarii tehnico-militare, informeaza Interfax.ru . „Am discutat și despre…

- Negarea „misiunii umanitare a URSS in Europa de Est” va fi ilegala in Rusia, potrivit unei noi legi adoptate de parlamentul de la Moscova ce interzice compararea Uniunii Sovietice cu Germania nazista, anunța Interfax . Legea adoptata de Duma de Stat, camera inferioara a parlamentului rus, prevede pentru…

- Ministerul susține ca ar fi luat in considerare doua opțiuni pentru ”operațiunea sa speciala”: una in republicile separatiste, una pe intreg teritoriul Ucrainei, relateaza Interfax, preluat de Reuters și citat de HotNews.ro.Mai mult decat atat, se pare ca armata rusa nu exclude posibilitatea unui asalt…

- Șoigu susține ca ar fi luat in considerare doua opțiuni pentru ”operațiunea sa speciala”: una in republicile separatiste, una pe intreg teritoriul Ucrainei, relateaza Interfax, preluat de Reuters și citat de HotNews.ro.Mai mult decat atat, se pare ca armata rusa nu exclude posibilitatea unui asalt asupra…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a discutat, miercuri dupa-amiaza, cu Olaf Scholz, cancelarul Germaniei, despre "optiuni" in "eforturile diplomatice" aflate in curs si despre functionarea culoarelor umanitare in Ucraina, anunta Kremlinul, conform coti

- Secretarul de stat al SUA Antony Blinken, 59 de ani, și Liz Truss, ministrul de externe al Marii Britanii au susținut o conferința de presa comuna la Washington. Blinken a lansat un apel pentru ca Rusia sa permita ucrainenilor sa paraseasca orașele care se confrunta cu „bombardamente necruțatoare” din…

- In acest scop, Ianukovici, care in 2014 a fugit in Rusia, a fost adus la Minsk, unde ar urma sa fie proclamat drept "presedinte al Ucrainei", conform unuia dintre scenariile dezvaluite publicatiei mentionate de o sursa din serviciile secrete ucrainene.Aceste informatii releva posibilitatea ca Kremlinul…

- Autoritațile de la Berlin exclud sa livreze arme Ucrainei in contextul crizei de la granița cu Rusia, considerand ca acest lucru nu ar face decat sa agraveze tensiunile, a anunțat, sambata, ministrul apararii, Christine Lambrecht, potrivit agențiilor AFP si Reuters, preluate de Agerpres . In schimb,…