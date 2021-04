Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile ruse l-au arestat vineri pe Ivan Pavlov, un avocat care apara organizatii ale opozantului politic rus încarcerat Aleksei Navalnîi si care se ocupa de mai multe cazuri de spionaj, a anuntat vineri echipa acestuia într-un mesaj postat pe Telegram, relateaza AFP si Reuters,…

- Proeminentul avocat rus Ivan Pavlov a fost arestat vineri intr-un hotel din Moscova de catre Serviciul federal de securitate (FSB), au anuntat colegii sai din ONG-ul Komanda 29 (Echipa 29), care reprezinta si organizatiile opozantului Aleksei Navalnii vizate de interzicerea activitatilor in urma…

- Moscova refuza sa il elibereze pe Alexei Navalnii din inchisoare, deși Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) i-a cerut sa o faca, iar Rusia, ca semnatara a Convenției europene pentru protecția drepturilor omului, are obligația sa respecte decizia, transmite digi24.ro.

- Rusia a expulzat astazi mai mulți diplomați din Germania, Suedia și Polonia pentru ca au participat la protestele organizate in susținerea disidentului Alexei Navalnii, anunța BBC . Cei trei diplomați au fost declarați persona non-grata și li s-a cerut sa paraseasca imediat Rusia, potrivit agenției…

- Peste 1.050 de persoane au fost arestate marți în timpul mitingurilor din Rusia în favoarea oponentului Alexeï Navalnîi, condamnat la doia ani și opt luni de închisoare, a declarat ONG-ul OVD-Info, citat AFP.Potrivit acestei organizații specializate în monitorizarea…

- Cel mai virulent critic și opozant al Kremlinului va ramane in inchisoare 3 ani și jumatate. Un tribunal din Moscova a dat curs solicitarii Serviciului Federal al Penitenciarelor din Rusia și a comutat condamnarea cu suspendare primita in urma cu cațiva ani in condamnare reala,

- O instanța judecatoreasca din Rusia urmeaza sa decida in cursul zilei de marți daca opozantul Alexei Navalnii va fi incarcerat pentru trei ani și jumatate, intr-un caz care a starnit proteste la nivel național și propuneri de noi sancțiuni occidentale pentru Moscova, transmite Reuters.

- Sustinatorii lui Alexei Navalnii au iesit din nou duminica in strada, in ciuda avertismentelor din partea politiei, scrie Mediafax, preluand Reuters. Protestele neautorizate au inceput in estul extrem al țarii, la temperaturi mult sub 0 grade Celsius, și vor cuprinde și capitala Moscova.