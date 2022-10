Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul a acuzat joi Ucraina ca s-a retras din negocierile de pace din martie cu Rusia "la ordinul" Statelor Unite, tocmai cand s-a ajuns la "un echilibru foarte, foarte dificil" intre Kiev si Moscova, informeaza France Presse.

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat vineri ca europenii ar fi surprinsi daca ar afla adevarul despre avariile la gazoductele Nord Stream, transmite AFP. Rusia a cerut de mai multe ori sa participe la ancheta internationala privind exploziile la cele doua conducte din Marea…

- O explozie puternica s-a produs, sambata dimineata, pe Podul Kerci, care face legatura dintre Rusia si peninsula Crimeea. ​Vagoane-cisterna au luat foc pe podul Kerci din Crimeea, sambata dimineața, a anunțat agenția de știri de stat rusa RIA, in timp ce presa ucraineana a raportat o explozie. In imagini…

- Concluziile serviciilor secrete americane privind implicarea Kievului in asasinarea Dariei Dughina, daca informațiile publicate de The New York Times (NYT) sunt corecte, reprezinta un „semnal pozitiv”, a declarat joi purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza TASS și Agerpres . Conform…

- Kremlinul a anuntat vineri ca va considera atacurile asupra oricaror parti din regiunile Ucrainei pe care urmeaza sa le anexeze in cursul zilei drept acte de agresiune impotriva Rusiei insesi, transmite Reuters. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, le-a mai transmis reporterilor ca Rusia…

- Rusia isi continua ”operatiunea militara speciala” in Ucraina, ale carei obiective raman neschimbate, deoarece Kievul nu vrea negocieri, anunta Kremlinul vineri, ziua anexarii prevazute de Moscova a patru regiuni ucrainene, relateaza Tass. ”In conditiile in care partea ucraineana a anuntat in mod…

- Rusia și China nu au dorința de a „stapani intreaga lume, spre deosebire de alte țari”, a declarat de purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, 54 de ani, duminica, 18 septembrie, intr-un interviu la televiziunea de stat Russia 1, scrie ziarul Izvestia . „In implementarea relațiilor lor bilaterale,…