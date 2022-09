Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul a acuzat politicienii europeni pentru inchiderea gazoductului Nord Stream 1, una dintre principalele sale rute de aprovizionare cu gaz, invocand ca sanctiunile economice impuse Rusiei au impiedicat desfasurarea lucrarilor de mentenanta intreprinse de catre gigantul energetic rus Gazprom,…

- Comisia Europeana a acuzat gigantul rus Gazprom ca a oprit furnizarea de gaze prin conducta Nord Stream din Marea Baltica catre Germania folosind pretexte false, relateaza dpa, citata de Agerpres.

- Gazprom da o veste proasta pentru milioane de romani! Dupa declanșarea invaziei in Ucraina, din 24 februarie, Rusia intra sub incidența sancțiunilor occidentale. Ca urmare a acestei situații a profitat de dependența Europei de exportul de gaze. Gazprom declara luna trecuta ca livrarile prin conducta…

- ”Azi (sambata), Gazprom si-a suspendat livrarile de gaze naturale catre Letonia (…), din cauza incalcarii conditiilor de prelevare a gazelor naturale”, anunta intr-un comunicat postat pe Telegram compania rusa, fara sa faca alte precizari. Acest anunt intervine in contextul in care Gazprom a redus in…

- Gigantul rus Gazprom a anunțat luni ca a oprit o alta turbina a gazoductului Nord Stream catre Germania și ca fluxurile de gaz vor scadea la o cincime din capacitatea normala , potrivit Reuters. Noua lovitura data aprovizionarii vine intr-un moment foarte tensionat, in timp ce Rusia și Occidentul se…

- Noua lovitura pentru aprovizionarea cu gaze vine intr-un moment de mare tensiune, cand Rusia si Occidentul schimba lovituri economice ca raspuns la actiunile militare ale Moscovei in Ucraina. Uniunea Europeana a acuzat Rusia ca recurge la santaj energetic, in timp ce Kremlinul spune ca intreruperea…

- Marți, Vladimir Putin a dat asigurari ca gigantul rus Gazprom isi va indeplini pe deplin obligatiile fata de partenerii sai, intr-un moment in care livrarile catre Europa scad in plin conflict in Ucraina, scrie AFP. „Gazprom si-a indeplinit, continua sa-si indeplineasca si isi va indeplini pe deplin…

- Rusia a oprit complet livrarea de gaze pentru Germania, prin gazoductul Nord Stream 1, care trece pe sub Marea Baltica. Motivul invocat de Rusia pentru aceasta decizie ar fi executarea unor lucrari de mentenanța la conducta de gaze. The post Rusia a oprit complet livrarea de gaze pentru Germania, prin…