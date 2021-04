Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a avertizat miercuri ca Rusia intentioneaza sa depoziteze arme nucleare în regiunea Crimeea, anunța Reuters și US News, potrivit Mediafax.„Infrastructura din Crimeea este pregatita pentru potentiala stocare de arme nucleare. Prezenta munitiei nucleare în Peninsula Crimeea…

- Promisiunile SUA de a susține Kievul in situația cu Donbasul sint deșarte, susține fostul consilier al ministrului Apararii din administrația Trump, Douglas Macgregor, intr-un articol semnat pentru The American Conservative, citat de RIA Novosti. In opinia acestuia, refuzul Statelor Unite de a recunoaște…

- Rusia va reacționa daca Bosnia face demersuri pentru a intra in NATO, intrucat Moscova va percepe aceasta mișcare ca pe un act ostil, a anunțat ambasada Rusiei din Bosnia intr-un comunicat de presa, citat de Reuters.

- Rusia ar trebui sa fie pregatita pentru acțiuni ostile din partea Uniunii Europene, dar nu ar vrea sa taie legaturile cu Bruxelles-ul, a spus purtatorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, dupa ce ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a spus ca Moscova este pregatita sa taie legaturile…

- Cancelarul german Angela Merkel a condamnat vineri expulzarea unor diplomati europeni din Rusia, decizie pe care a calificat-o drept ''nejustificata'' si un nou pas prin care Rusia se indeparteaza de statul de drept, dar a subliniat ca va mentine deschis dialogul cu Moscova si nu vor fi suspendate…

- Noul președinte american Joe Biden a avut o discuție cu omologul sau rus Vladimir Putin pentru prima data de la intrarea sa în Casa Alba pentru a vorbi despre mai multe probleme aflate în centrul tensiunilor dintre cele doua țari rivale, relateaza AFP.”L-a sunat pe președintele…

- Un judecator din Moscova a ordonat luni plasarea in arest a opozantului Aleksei Navalnii pentru 30 de zile, pana la 15 februarie, la o zi dupa retinerea acestuia la sosirea in capitala Rusiei, transmite Reuters, preluata de Agerpres.