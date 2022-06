Stiri pe aceeasi tema

Kremlinul anunta marti ca ofensiva sa in Ucraina se va termina atunci cand autoritatile ucrainene capituleaza, relateaza AFP.

- Deși se clameaza pacea in razboiul din Ucraina, Kremlinul, prin vocea purtatorului sau de cuvant, Dmitri Peskov, catre Ria Novosti, afirma ca partea rusa are toata deschiderea sa negocieze, dar „Kievul a inghețat negocierile sub presiunea curatorilor sai”. Același purtator de cuvant mai spune ca Rusia…

- Rusia ”este pregatita sa aiba o contributie semnificativa in depasirea crizei alimentare, prin exportul de cereale si ingrasaminte, cu conditia ca Occidentul sa ridice restrictii motivate politic”, a declarat Putin intr-o convorbire la telefon cu premierul italian Mario Draghi, anunta intr-un comunicat…

- Fostul secretar de stat american Henry Kissinger (98 de ani) considera ca Occidentul ar trebui sa inceteze tentativa de a invinge militar Rusia și a propus ca Ucraina sa renunțe la o bucata din teritoriul sau. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Rusia este dispusa sa reia negocierile cu Ucraina, daca Kievul isi exprima disponibilitatea de a face acelasi lucru, a declarat joi viceministrul de externe rus Andrei Rudenko, citat de EFE si Interfax. ‘Nu noi am intrerupt procesul de negociere, ci partenerii nostri ucraineni sunt cei care l-au pus…

- S-au dus lupte intense in regiunea Herson, miercuri, in timp atacurile trupelor rusești, susținute de tancuri și artilerie, au continuat și la uzina Azovstal din Mariupol, unul dintre cele mai atacate orașe din Ucraina. Kievul a propus sa elibereze soldați ruși capturați, la schimb pentru luptatorii…

- Presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, apara invazia rusa in Ucraina, dar spune ca nu se astepta ca acest conflict care dureaza de zece saptamani „sa treneze asa”, intr-un interviu acordat joi agentiei Associated Press, citat de Agerpres. Liderul autoritar a spus ca este impotriva folosirii…

- Razboi in Ucraina, ziua 54. Rusia a pornit o ofensiva uriasa in estul Ucrainei, in timp ce atacurile cu rachete continua sa loveasca tinte din toata tara, inclusiv din Kiev si Liov. Kremlinul acuza Kievul de inconsecventa cu privire la negocieri si niciun