- Kremlinul a declarat miercuri ca președinția americana a lui Donald Trump (2017-2021) nu a adus nimic bun pentru Rusia, dar ca a existat cel puțin un dialog intre Moscova și Washington, ceea ce a fost probabil un lucru pozitiv in sine.

- Fostul presedinte american Donald Trump (2017-2021) „a avut dreptate” atunci cand a facut presiuni asupra statele membre NATO sa-si majoreze cheltuielile pentru aparare, apreciaza seful diplomatiei europene, Josep Borrell, intr-un interviu acordat agenției de presa EFE si preluat de Agerpres.„Trump,…

- Prim-ministrul indian Narendra Modi va merge la Moscova saptamana viitoare, pentru prima oara de cand Rusia a invadat Ucraina, vizita fiind un semn al relației dintre cele doua țari, chiar daca New Delhi menține legaturi puternice cu Statele Unite, scrie CNN.

- Rusia are lucruri mai importante pe care sa se concentreze, a spus Dmitri Peskov dupa confruntarea Trump-Biden, in condițiile in care Putin a fost invocat adesea in discursul celor doi candidati la Casa Alba, potrivit Reuters. Putin si-a afisat indiferenta fata de rezultatul alegerilor din noiembrie…

- UPDATE Vladimir Putin si liderul nord-coreean Kim Jong Un au semnat miercuri, la Phenian, un acord de parteneriat strategic, relateaza agentiile de presa ruse, conform AFP. Continutul documentului nu a fost dezvaluit in acest moment. Liderul rus a declarat anterior ca a fost pregatit un nou „document…

- Seful NATO, Jens Stoltenberg, a declarat joi ca „a venit timpul” ca membrii aliantei militare sa reconsidere unele dintre restrictiile legate de utilizarea armelor pe care le-au furnizat Ucrainei pentru a lupta impotriva Rusiei, relateaza News.ro, care citeaza Reuters.Tarile occidentale au parut din…

- Moscova se teme de spionaj. Astfel ca, Rusia face tot mai dificila deplasarea in strainatate pentru unii oficiali, din cauza temerilor ca puterile straine ar putea incerca sa obțina acces la secrete de stat intr-un moment in care se desfașoara cea mai grava criza a relațiilor cu Occidentul din ultimii…