Rusia spune că preferă să își atingă obiectivele în Ucraina prin discuții Ministerul de Externe al Rusiei a transmis in a 14-a zi de razboi ca Moscova iși va atinge obiectivul de a asigura statutul de neutralitate al Ucrainei, dar ca ar prefera sa o faca prin intermediul discutiilor, informeaza Reuters . Rusia spera sa realizeze progrese mai semnificative in cursul viitoarei runde de convorbiri cu Ucraina, a declarat Maria Zaharova, purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe de la Moscova, intr-o conferinta de presa, adaugand ca operatiunea militara rusa se desfasoara strict conform planului. Rusia a constatat „progrese” in negocierile cu Ucraina, a remarcat purtatoarea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

