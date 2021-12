Rusia spune că politica externă a UE față de ea este "Kama Sutra politică" Serghei Lavrov, ministrul rus de externe, a comparat luni politica externa a Uniunii Europene fața de Moscova cu o forma de &"Kama Sutra politica&", relateaza The Moscow Times.



Înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe, Josep Borrell, și-a prezentat în luna iunie strategia multilaterala de abordare a legaturilor cu Rusia în contextul în care relațiile dintre UE și Moscova s-au deteriorat pâna la cel mai scazut nivel de dupa invadarea Crimeii.



