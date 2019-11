Rusia a declarat vineri ca nu a mai ramas suficient timp pentru ca Moscova si Washington sa negocieze un nou tratat privind controlul al armelor nucleare pentru a inlocui la termen New START, care expira in februarie 2021, potrivit Reuters si Interfax.



New START este ultimul acord major in domeniul controlului armelor nucleare intre cele doua mari puteri nucleare si restrictioneaza numarul focoaselor nucleare strategice pe care acestea le pot desfasura.



Soarta acestui acord este in centrul atentiei de cand Washingtonul s-a retras in august dintr-un alt acord istoric asupra…