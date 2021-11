Stiri pe aceeasi tema

- Incident grav la Marea Neagra, in apropierea Peninsulei Crimeea. Un avion militar britanic a fost interceptat și indepartat din apropierea teritoriului anexat ilegal de Moscova de un avion al aviației ruse. Imaginile au fost facute publice de catre Ministerul Apararii de la Moscova. Potrivit unui comunicat…

- Controversata conducta de gaze Nord Stream 2 din Rusia ar putea avea nevoie de inca cateva luni pentru a elimina birocrația ramasa inainte sa inceapa sa pompeze gaze naturale in Germania pentru a ajuta la atenuarea crizei energetice a Europei. Proiectul Marii Baltice, care a starnit ingrijorari cu privire…

- Dezvoltarea militara a Ucrainei, cu sprijinul Occidentului, constituie o amenintare serioasa la adresa Rusiei, afirma presedintele rus Vladimir Putin. Declarația sa vine la doua zile dupa ce seful Pentagonului, Lloyd Austin, aflat intr-o vizita la Kiev in cadrul turneului sau in regiunea Marii Negre,…

- Modalitațile reanimarii formatului "Normandia" a fost discutate de catre ministrii de externe rus, francez si german. Parțile vor colabora cu scopul de a se intilni in curind pentru a discuta despre conflictul din Ucraina, a anuntat luni Moscova, dupa o conversatie telefonica intre Vladimir Putin, Emmanuel…

- Papa Francisc a criticat implicarea recenta a Occidentului in Afganistan drept o tentativa a unor straini de a impune democrația – insa a facut acest lucru citandu-l pe președintele rus Vladimir Putin cu o declarație care credea ca ii aparține Angelei Merkel, relateaza The Guardian . Suveranul pontif…

- Rusia a redus in ultimele saptamani livrarile de gaze naturale prin conducte in Europa, potrivit unei analize realizate de serviciul pentru informatii in domeniul marfurilor ICIS, ridicand semne de intrebare legate de posibilele cauze care stau la baza aceste scaderi si implicatiile pentru pietele…

- Cancelarul german Angela Merkel a apreciat vineri, in cursul vizitei sale la Moscova, ca trebuie "mentinute in viata" negocierile pentru pace in estul Ucrainei, in pofida incetinirii lor pe fondul profundelor tensiuni ruso-ucrainene, potrivit AFP. "Recomand sa continue incercare de a mentine…