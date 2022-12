Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov a parasit, marti, insula indoneziana Bali, la finalul primei zile a summitului G20, si a fost inlocuit de ministrul rus de Finante Anton Siluanov, care acum, in absenta presedintelui Vladimir Putin, va fi oficialul cu rangul cel mai inalt care va reprezenta Moscova…

- Turcia propune prelungirea cu un an a acordului dintre Ucraina și Rusia privind exportul de cereale din porturile ucrainene. Actuala ințelegere expira la 19 noiembrie. Propunerea de prelungire a acordului a fost facuta prin vocea ministrul turc al apararii, care susține ca problemele umanitare ar trebui…

- Svetlana Babaieva a condus biroul grupului Rossiya Segodnia din Simferopol, capitala administrativa a peninsulei ucrainene Crimeea, anexata de Rusia in 2014, relateaza G4Media.ro, care citeaza site-ul boursorama.com.Agenția de știri RIA Novosti, care face parte din același grup ca și Vocea Rusiei (fostul…

- Ungaria a reușit sa se pregateasca pentru perioada de iarna datorita gazelor din Rusia, pe care republica le primește prin Turcia. O declara secretarul de stat pentru Cooperare Bilaterala din cadrul Ministerului de Externe al Ungariei, Tamas Menzer. Potrivit acestuia, „combustibilul albastru” rusesc…

- Purtatoarea de cuvint a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a subliniat consecințele dorinței Washingtonului de a „fortifica” Kievul, spunind ca efectul va fi opus. Cuvintele sale sint citate de RIA Novosti. Reprezentantul departamentului rus a prezis distrugerea Ucrainei datorita asistenței…

- Directorul celui de-al treilea departament european al Ministerului rus de Externe, Oleg Teapkin, intr-un interviu acordat RIA Novosti, a raspuns autoritaților poloneze cu privire la cererile lor adresate Moscovei de a plati despagubiri pentru pierderile din cel de-al Doilea razboi mondial. El a numit…

- Turcia nu recunoaște decizia Republicilor Populare Donețk și Lugansk (DR, LNR), regiunilor Zaporojie și Herson de a adera la Rusia. Acest lucru se menționeaza intr-o declarație pe site-ul Ministerului turc de Externe. "In conformitate cu poziția pe care am luat-o in 2014, respingem decizia Rusiei de…

- Pentru a adera la Organizația de Cooperare de la Shanghai (SCO), Turcia va fi obligata sa renunțe la participarea la astfel de blocuri militare precum Alianța Nord-Atlantica (NATO). Despre acest lucru a declarat reprezentantul special al președintelui Federației Ruse pentru afaceri SCO, Ambasadorul…