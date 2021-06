Rusia spera ca declaratiile secretarului de stat american Antony Blinken arata dorinta Washingtonului de a implica Europa in solutionarea problemelor de control asupra armelor, a declarat sambata ministrul de externe-adjunct al Rusiei, Serghei Riabkov, informeaza TASS. "Da, as dori foarte tare sa sper ca aceasta tara (SUA) trimite astfel un semnal privind deschiderea sa in a implica in proces si Franta, si Marea Britanie, in calitate de aliati ai sai", a spus Riabkov, comentand afirmatiile lui Blinken privind refuzul SUA de a lua decizii in ceea ce priveste controlul asupra armelor fara participarea…