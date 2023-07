Stiri pe aceeasi tema

- Rusia spera relațiile dintre Turcia și Ucraina sa nu fie indreptate impotriva sa, iar Moscova asteapta din partea Ankarei explicatii cu privire la incalcarea acordului referitor la comandantii Azov.

- Turcia are dreptul sa-si dezvolte relatiile cu Ucraina, dar Rusia spera ca aceste relatii sa nu fie indreptate impotriva sa, a transmis luni presedinta rusa, dupa ce Ankara a predat Kievului comandanti ai Batalionului ucrainean Azov luati prizonieri de armata rusa si care, in virtutea unui acord tripartit…

- Autoritațile ruse nu se pot impaca cu decizia Turciei de a-i elibera unilateral pe comandanții batalionului Azov care au ajuns acasa in Ucraina. Mai mult, inceperea construcției in Ucraina a unei fabrici pentru producția de drone turcești și declarațiile președintelui turc Erdogan cu privire la intrarea…

- Ankara va susține aderarea Suediei la NATO daca Uniunea Europeana va redeschide negocierile privind aderarea Turciei la UE, a declarat luni președintele turc Recep Tayyip Erdogan, citat de agenția AFP. „Mai intai deschideți calea pentru aderarea Turciei la Uniunea Europeana. Apoi vom deschide calea…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a revenit in tara sa dupa o vizita in Turcia, a sosit alaturi de cinci comandanti ai fostei garnizoane Mariupol ce fusesera nevoiti sa traiasca in Turcia in conformitate cu termenii unui schimb de prizonieri cu Rusia, convenit anul trecut, informeaza Reuters,…

- Viceministrul ucrainean al Apararii, Hanna Maliar, a declarat ca forțele Kievului și trupele Moscovei sunt angajate intr-un „duel dur", iar Rusia arunca totul in lupta.Viceministrul ucrainean al Apararii, Hanna Maliar, a declarat ca „cea mai mare lovitura" in campania de contraofensiva a Kievului…

- ONU a propus Kievului, Moscovei si Ankarei sa inceapa lucrarile pregatitoare pentru tranzitul amoniacului rusesc prin Ucraina, incercand sa salveze astfel acordul ce permite exporturi sigure de cereale ucrainene pe Marea Neagra, a declarat miercuri pentru Reuters o sursa apropiata discutiilor. Pe masura…

- Fostul președinte și premier rus Dmitri Medvedev l-a catalogat marți, 25 aprilie, pe Joe Biden drept un "bunic disperat", dupa ce președintele american și-a anunțat candidatura pentru realegerea sa in 2024, relateaza agenția France Presse, citata de The Moscow Times."Biden s-a hotarat. Un bunic disperat",…