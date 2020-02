Rusia somează Turcia să înceteze sprijinul pentru 'grupări teroriste' în regiunea siriană Idleb Turcia trebuie sa inceteze sprijinul pentru ''grupari teroriste'' in regiunea siriana Idleb, a declarat joi Ministerul rus al Apararii, adaugand ca a lansat atacuri impotriva gruparilor armate sustinute de Ankara, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Denuntand atacuri lansate de partea turca in care au fost raniti patru soldati sirieni, armata rusa a solicitat ''partii turce sa inceteze sa sustina actiunile gruparilor teroriste si sa le ofere arme'' acestora. Potrivit unui comunicat, ''grupurile teroriste au lansat mai multe atacuri masive'' impotriva pozitiilor siriene in regiunile… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

