Rusia somează Occidentul să nu mai 'demonizeze' Belarusul: 'Insistăm să înceteze' Ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, a invitat joi tarile occidentale sa nu-i mai demonizeze pe cei care nu sunt pe placul lor, referindu-se la condamnarea internationala a Belarusului dupa deturnarea unui avion de linie al Ryanair cu scopul arestarii unui jurnalist de opozitie, relateaza EFE si Interfax. "Insistam ca demonizarea celor care nu sunt pe placul Occidentului sa inceteze", a spus Lavrov intr-o conferinta de presa comuna cu omologul sau gabonez, Alain-Claude Bilie-By-Nze, la Moscova, scrie agerpres.ro. Citește și: Germania UE ar putea impune sanctiuni cu impact… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a invitat joi tarile occidentale sa nu-i mai demonizeze pe cei care nu sunt pe placul lor, referindu-se la condamnarea internationala a Belarusului dupa deturnarea unui avion de linie al Ryanair cu scopul arestarii unui jurnalist de opozitie, relateaza EFE si…

- © Sputnik / Владимир СергеевConsiliul European ramane la formula ostila fața de RusiaCHIȘINAU, 26 mai – Sputnik. Potrivit parlamentarului rus, in acest fel, țarile occidentale incearca sa-i faca eroi pe cei cu o biografie ambigua in acele țari in care, in opinia lor, funcționeaza un regim nelegitim…

- Ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, a cerut miercuri o reuniune de urgenta a Cvartetului pentru Orientul Mijlociu pentru a pune capat escaladarii violentelor care au loc intre Israel si palestinieni de o saptamana, relateaza AFP. ''Cea mai urgenta sarcina este convocarea Cvartetului mediatorilor…

- Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a afirmat marti ca actiunile SUA si ale aliantei nord-atlantice NATO in Europa contribuie la cresterea amenintarii militare, a relatat agentia rusa de presa Interfax preluata de Reuters. Potrivit lui Soigu, Rusia va actiona asa cum considera adecvat pentru…

- Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a afirmat marti ca actiunile SUA si ale aliantei nord-atlantice NATO in Europa contribuie la cresterea amenintarii militare, a relatat agentia rusa de presa Interfax preluata de Reuters. Potrivit lui Soigu, Rusia va actiona asa cum considera adecvat pentru a…

- Experti tehnici din cadrul Organizatiei Mondiale a Sanatatii urmeaza sa inceapa urmatoarea etapa de examinare a vaccinului rusesc Sputnik V impotriva COVID-19 in colaborare cu Agentia Europeana pentru Medicamente pe 10 mai, informeaza Agerpres , care citeaza Reuters. „Verificarile referitoare la bunele…

- Ministrul ucrainean de Externe a cerut Occidentului sa impuna noi sancțiuni asupra Moscovei „daca Rusia incalca linia roșie”. Moscova amenința in mod deschis Ucraina cu distrugerea, a asigurat, joi, șeful diplomației ucrainene, Dmitro Kuleba, pe fondul tensiunilor sporite cu Rusia. „Ei (Rusia) amenința…

- Consortiul aflat in spatele constructiei gazoductului Nord Stream 2, a carui finalizare se apropie, a avertizat asupra riscurilor de securitate pentru proiect din partea avioanelor si navelor de razboi, relateaza Reuters. Conducta, menita sa ocoleasca Ucraina si sa dubleze capacitatea legaturii…