Rusia simulează un atac asupra Odesei. Scenariu de groază Avioane strategice ruse au simulat tiruri cu rachete la 60 km de Odesa, dupa care s-au intors si au zburat in directia Stramtorii Bosfor, a indicat amiralul ucrainean intr-un raport prezentat joi in cadrul celei de-a treia Conferinte pentru securitatea maritima desfasurata in aceeasi zi la Odesa, precizand ca "aceste exercitii provocatoare" au avut loc la 10 iulie. In raportul sau, seful Fortelor navale ucrainene s-a axat pe consolidarea prezentei militare a Rusiei in Marea Neagra. In cei cinci ani care s-au scurs de la anexarea Crimeii, Rusia a consolidat capacitatile Flotei… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

