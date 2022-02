Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a recomandat miercuri Regatului Unit sa renunte la retorica sa cu privire la sanctiuni atunci cand ministrii sai de externe si apararii se vor deplasa la Moscova pentru discutii pe fondul tensiunilor legate de Ucraina, altfel, exista marea probabilitate ca intalnirile celor

- Uniunea Europeana ar putea face fata unei opriri pe termen scurt a tuturor importurilor de gaze rusesti, dar acest lucru ar avea ”consecinte economice profunde” si ar necesita masuri de urgenta pentru a reduce cererea, potrivit analizei grupului de reflectie Bruegel, citata de Reuters și news.ro.…

- Presedintele Recep Tayyip Erdogan a declarat miercuri ca ar fi neintelept ca Rusia sa lanseze un conflict militar in Ucraina si ca, in acest caz, Turcia va face ceea ce este necesar ca membru NATO, transmite Reuters. Intr-un interviu la postul de televiziune NTV, presedintele Erdogan a spus…

- Rusia a declarat marti ca asteapta raspunsuri din partea SUA si NATO cu privire la cererile sale, intre care renuntarea de catre Alianta Nord-Atlantica sa se mai extinda in Est, inainte de a relua negocierile cu privire la criza geopolitica care ameninta sa degenereze intr-un conflict in Ucraina,…

- Rusia a transmis duminica aceasta ca nu va face niciun fel de concesii la presiunile SUA in cadrul negocierilor care urmeaza sa aiba loc saptamana viitoare pe tema crizei din Ucraina si a solicitarilor Moscovei privind acordarea de garantii de securitate din partea Occidentului si a avertizat ca exista…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a convocat Consiliul NATO-Rusia pentru data de 12 ianuarie, a anuntat marti o oficialitate a Aliantei Nord-Atlantice, citata de Reuters. ''Orice dialog cu Rusia ar trebui sa se desfasoare pe baza de reciprocitate, sa abordeze ingrijorarile NATO legate…

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a declarat joi "convins" ca un dialog "eficient" este posibil cu Statele Unite ale Americii, în mesajul de felicitare de sfârsit de an trimis omologului sau american Joe Biden, cu doar câteva ore înaintea unei convorbiri telefonice…

- Franta a avertizat Rusia cu privire la ”consecinte strategice si masive” pe care le va avea o eventuala agresiune rusa in Ucraina, in contextul in care Moscova este acuzata de comasarea a mii de militari la frontiera ruso-ucraneana, relateaza AFP, potrivit news.ro. ”Mesaje ferme au fost transmise…