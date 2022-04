Stiri pe aceeasi tema

- "Minele navale ucrainene vor ajunge in Romania in 4 zile", a transmis Ministerul Apararii, citat de agenția RIA Novosti.Anunțul vine dupa ce autoritațile turce au intrat in alerta, ca urmare a faptului ca 2 astfel de mine au ajuns in zona stramtorii Bosfor. Una dintre ele a fost detonata de specialiști,…

- Vladimir Putin l-a sunat pe președintele turc, Recep Tayyip Erdogan, și i-a spus care sunt cerințele exacte ale Rusiei pentru un acord de pace cu Ucraina. Turcia s-a poziționat cu atenție ca intermediar in conflictul dintre Rusia și Ucraina, in incercarea de a opri razboiul și aducerea beligeranților…

- Ministrul ucrainean de Externe Dmtro Kuleba cere joi ca Turcia sa fie ”unul dintre garantii” unui eventual acord cu Rusia, anunta seful diplomatiei turce Mevlut Cavusoglu, care se afla intr-o vizita la Liov, in vestul Ucrainei, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Kremlinul a apreciat marti drept prematur orice "pronostic" cu privire la negocierile cu Kievul, care ar urma sa fie reluate marti, dupa ce un consilier al presedintiei ucrainene a apreciat drept posibil ca un acord de pace sa fie incheiat pana in luna mai. "Munca celor doua delegatii (rusa si ucraineana)…

- Ucraina si Rusia sunt ‘dispuse’ sa discute pentru a garanta securitatea siturilor nucleare ucrainene, compromise de razboi, a declarat joi seara seful Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), Rafael Grossi, noteaza AFP. ‘Primul meu obiectiv a fost sa stabilesc un dialog direct la un nivel…

- Sefii de state si de guverne din principalele tari exportatoare de gaze au transmis marti, din Qatar, un mesaj de calm catre piete, cu angajamentul ca vor garanta aprovizionarea, si o chemare la dialog intre producatori si consumatori, in beneficiul securitatii energetice, relateaza agentia EFE. "Reiteram…

- Ucraina si Turcia vor semna peste zece acorduri, inclusiv de liber schimb, cu prilejul vizitei pe care presedintele turc Recep Tayyip Erdogan o va efectua joi la Kiev, a declarat miercuri premierul ucrainean Denis Smigal, transmite Reuters. Erdogan va continua joi seria liderilor care se deplaseaza…

- Riscul unui conflict armat intre Rusia si Ucraina ridica semne de intrebare cu privire la rolul Turciei, tara cu iesire la Marea Neagra, membra a NATO, si care de mai multi ani mentine un echilibru instabil in geopolitica regionala, scrie EFE intr-o analiza, potrivit Agerpres. In ce tabara se situeaza…